

Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по версии Forbes

22.04.2022 20:49









Состояние Ломтадзе, по данным Forbes, составляет 5.1 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира он на 597-м месте. Состояние Иванишвили же оценивается в 4.8 млрд долларов, он на 632-м месте.



«Эхо



Михаил Ломтадзе родился в Батуми в 1975 году. Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, которая в 2002 году компания стала частью глобальной сети Ernst & Young. В 2004-2016 годах был партнёром в Baring Vostok Capital Partners, в 2003-2005 годах возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования, в 2006-2010 годах был членом правления российского Центра финансовых технологий.



В 2008 году Ломтадзе заявил: «Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии». В 2017-м сказал, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует. В июне текущего года Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19. Председатель правления казахстанской компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе стал самым богатым гражданином Грузии по версии журнала Forbes, обогнав экс-премьера Бидзину Иванишвили. На это обратило внимание издание Bm.ge.Состояние Ломтадзе, по данным Forbes, составляет 5.1 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира он на 597-м месте. Состояние Иванишвили же оценивается в 4.8 млрд долларов, он на 632-м месте.«Эхо Кавказ а» писало об успехе Ломтадзе в октябре прошлого года. Компания, которой принадлежит Kaspi Bank, тогда успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже. До IPO Ломтадзе был владельцем 26% акций компании. Учитывая стоимость ценных бумаг, его состояние оценили в $1,8 млрд.Михаил Ломтадзе родился в Батуми в 1975 году. Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, которая в 2002 году компания стала частью глобальной сети Ernst & Young. В 2004-2016 годах был партнёром в Baring Vostok Capital Partners, в 2003-2005 годах возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования, в 2006-2010 годах был членом правления российского Центра финансовых технологий.В 2008 году Ломтадзе заявил: «Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии». В 2017-м сказал, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует. В июне текущего года Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.



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