

Нидерланды прекратят импорт российских энергоресурсов к концу 2022 года

22.04.2022 21:23





Нидерланды прекратят импорт российских энергоресурсов к концу 2022 года. Об этом заявил министр климата и энергетики Роб Йеттен.



Правительство Нидерландов будет субсидировать энергетические компании для пополнения мощностей по хранению природного газа в хранилище Бергемеер до 70% к концу года, на что будет выделено около 623 миллионов евро. Если программа субсидирования окажется недостаточной, оставшиеся расходы возьмет на себя государственная энергетическая компания «Energie Beheer Nederland» для закупки природного газа по текущей цене.





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