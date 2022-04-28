

Билеты на поезд для пассажиров аэропорта Кутаиси будут бесплатными в течение семи дней

28.04.2022 22:40





Подарок Грузинской железной дороги пассажирам аэропорта Кутаиси: каждый гражданин, который прибудет в аэропорт Кутаиси или отправится из аэропорта Кутаиси в разных направлениях, получит бесплатные билеты на поезд от Грузинской железной дороги.



Как сообщает пресс-служба железной дороги, в течение семи дней с 30 апреля все пассажиры, которые предъявят свои авиабилеты в железнодорожной кассе, будут бесплатно путешествовать из Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Поти и Озургети в Копитнари и из Копитнари в Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Поти и Озургети.



«Согласно специальному постановлению правительства, Объединение аэропортов Грузии обеспечит перевозку пассажиров с обновленного вокзала в аэропорт Кутаиси и из аэропорта на вокзал. Напоминаем, что на станции под названием «Аэропорт Кутаиси» будут останавливаться все пассажирские поезда», — заявляют в Грузинской железной дороге.





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