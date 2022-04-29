

SOCAR увеличивает транзит нефти по Грузии

29.04.2022 13:46





Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приостанавливает транспортировку нефти по трубопроводу Баку – Новороссийск. Об этом Reuters сообщил источник в компании, добавивший, что запланированные на май объемы для трубопровода Баку – Новороссийск SOCAR направит в трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД).



«В БТД есть свободные мощности и прямой выход на рынок Средиземноморья. SOCAR решила перекинуть в мае 170 тысяч тонн нефти со своих старых внеконтрактных месторождений на этот стратегический нефтепровод исключительно по коммерческим соображениям. Пока решение касается только мая, в конце которого будем определяться, как поступать дальше», - рассказал источник.



Источник в SOCAR, не раскрывая подробностей, заявил, что приостановка транспортировки нефти по трубопроводу Баку – Новороссийск является «коммерческим вопросом». На самом же деле, как считают некоторые аналитики, это связано с намерением российской компании «Транснефть» (оператор нефтепровода Баку – Новороссийск) оплачивать в рублях транзитные сборы за транспортировку «черного золота» по нефтепроводу.



Еще одной причиной может быть сложность реализации нефти с танкеров в Новороссийском терминале. Трейдеры стараются держаться подальше от российской нефти, загруженной в танкеры, поскольку международные страховые компании отказываются из-за санкций страховать танкеры с российской нефтью. В порту Новороссийска азербайджанская нефть смешивается с российской Urals. С этой точки зрения, возможно, реализация азербайджанской нефти с Новороссийского терминала стала значительно более сложной. Из-за того, что нефть марки Urals, которая смешивается с азербайджанской нефтью, предлагается покупателям почти на 30 долларов ниже рыночных цен, SOCAR, соответственно, вынуждена продавать свою нефть по ценам, которые ниже её себестоимости.



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