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Хазарадзе: Государство должно выкупить акции «Боржоми» у «Альфа-Групп» и продать их гражданам Грузии
29.04.2022 19:13
Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе считает, что государство должно выкупить акции «Боржоми» у «Альфа-групп» и продать их гражданам Грузии.
««Боржоми» остановил производство. На кону бренд «Боржоми», его будущее, экспорт, тысячи рабочих мест, доходы бюджета.
Причина — участие находящейся под санкциями российской «Альфа-Групп» в структуре компании.
Контрольный пакет акций «Боржоми» «Альфа-Групп» в 2013 году продали семья Бадри Патаркацишвили и нынешний управляющий телекомпанией «Имеди».
Выход из создавшейся ситуации:
Государство должно выкупить акции компании «Боржоми» у «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу.
Только такими шагами можно преодолеть кризис и в то же время придать большой импульс формированию рынка капитала», — написал Мамука Хазарадзе.
Компания «IDS Borjomi Georgia» приостанавливает работу на обоих своих заводах в Боржоми с 29 апреля. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня в СМИ.
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