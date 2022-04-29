

Хазарадзе: Государство должно выкупить акции «Боржоми» у «Альфа-Групп» и продать их гражданам Грузии

29.04.2022 19:13





Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе считает, что государство должно выкупить акции «Боржоми» у «Альфа-групп» и продать их гражданам Грузии.



««Боржоми» остановил производство. На кону бренд «Боржоми», его будущее, экспорт, тысячи рабочих мест, доходы бюджета.



Причина — участие находящейся под санкциями российской «Альфа-Групп» в структуре компании.



Контрольный пакет акций «Боржоми» «Альфа-Групп» в 2013 году продали семья Бадри Патаркацишвили и нынешний управляющий телекомпанией «Имеди».



Выход из создавшейся ситуации:



Государство должно выкупить акции компании «Боржоми» у «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу.



Только такими шагами можно преодолеть кризис и в то же время придать большой импульс формированию рынка капитала», — написал Мамука Хазарадзе.



Компания «IDS Borjomi Georgia» приостанавливает работу на обоих своих заводах в Боржоми с 29 апреля. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня в СМИ.





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