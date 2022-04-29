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Нацбанк Грузии предупредил о мошенниках, предлагающих открыть депозит
29.04.2022 22:14
Национальный банк Грузии (НБГ) предупредил граждан о мошенниках, которые предлагают открыть депозит.
По данным регулятора, при помощи рекламы в социальных сетях открыть «депозит» под высокую процентную ставку предлагает компания «Сферо Инвест», входящая в состав «Сферо Холдинг».
«Национальный банк Грузии сообщает, что данная компания не является лицензированным коммерческим банком или зарегистрированным небанковским депозитарным учреждением — кредитным союзом. Соответственно, по действующему законодательству она не имеет права на получение депозита или заключение депозитного договора», — говорится в заявлении Нацбанка.
НБГ призывает проявить особую внимательность гражданам, которые решили доверить свои личные средства третьим лицам и, в первую очередь, проверять данные о благонадежности и деятельности компании. Информация о всех лицензированных и/или зарегистрированных компаниях размещена на официальном сайте НБГ. Перечень регулярно обновляется.
В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обращаться на горячую линию НБГ – 2 406 406.
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