

Нацбанк Грузии предупредил о мошенниках, предлагающих открыть депозит

29.04.2022 22:14





Национальный банк Грузии (НБГ) предупредил граждан о мошенниках, которые предлагают открыть депозит.



По данным регулятора, при помощи рекламы в социальных сетях открыть «депозит» под высокую процентную ставку предлагает компания «Сферо Инвест», входящая в состав «Сферо Холдинг».



«Национальный банк Грузии сообщает, что данная компания не является лицензированным коммерческим банком или зарегистрированным небанковским депозитарным учреждением — кредитным союзом. Соответственно, по действующему законодательству она не имеет права на получение депозита или заключение депозитного договора», — говорится в заявлении Нацбанка.



НБГ призывает проявить особую внимательность гражданам, которые решили доверить свои личные средства третьим лицам и, в первую очередь, проверять данные о благонадежности и деятельности компании. Информация о всех лицензированных и/или зарегистрированных компаниях размещена на официальном сайте НБГ. Перечень регулярно обновляется.



В случае возникновения дополнительных вопросов граждане могут обращаться на горячую линию НБГ – 2 406 406.



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