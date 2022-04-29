

Германия собралась конфисковать активы «Роснефти»

29.04.2022 23:34





Власти Германии меняют законодательство в сфере энергетики, чтобы разобраться с активами «Газпрома» и «Роснефти», которые остаются в стране, в то время как поставки российских энергоносителей падают.



Правительство ФРГ одобрило поправки в закон об энергетической безопасности 1975 года, позволяющие экспроприировать активы, критически важные для энергоснабжения экономики.



В начале апреля власти уже ввели процедуру внешнего управления в бывшем дочернем предприятии «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Компания, управляющая крупнейшим в стране подземным газовым хранилищем Реден в Нижней Саксонии и владеющая розничным бизнесом по продаже топлива (Wingas), перешла под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ.



Следующий на очереди - нефтеперерабатывающий завод Шведт, который принадлежит «Роснефти» и обеспечивает 90% бензина для Берлина и Бранденбурга.



Германия готовится к «смене контроля» над заводом, благодаря которому «Роснефть» стала третьим по объемам нефтепереработчиком в стране, сообщил на этой неделе министр экономики Роберт Хабек.



НПЗ «Роснефти» - последний в Германии, закупающий российскую нефть, доля которой на рынке снизилась с 35% до 12%. По словам Хабека, и эти поставки можно заменить в течение нескольких дней, но проблема - в собственнике.



«Роснефть» не заинтересована в том, чтобы прекращать переработку российской нефти, - сказал Хабек. - Если я позвоню, чтобы спросить их, <…> они просто не возьмут трубку».



Поправки в закон, которые предстоит одобрить парламенту, решат эту проблему. В случае угрозы безопасности критические энергообъекты можно будет передавать под управление специального траста на 6 месяцев, а затем пролонгировать внешний контроль еще на такой же срок. В особых случаях проект запускает «экспроприацию» - если внешнего управления недостаточно «для обеспечения безопасности поставок».



Прежде блокировавшая нефтяное эмбарго против России Германия сменила позицию. И теперь не будет накладывать вето на такое решение в рамках ЕС, сообщил Хабек в четверг.



Отказ от российской нефти причинит много боли экономики, приведет к перебоям в поставках и «гигантскому росту цен», но он «больше не будет катастрофой», сказал он.



«Мы достигли большого прогресса по нефти и можем присоединиться к эмбарго, если оно случится. Германия не будет стоять на пути этого», - добавил Хабек.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



