

Новогодний фестиваль карьеры: SOFTSWISS назвала ТОП-7 горящих вакансий

20.12.2022 14:37









SOFTSWISS развивает свои центры разработки по всему миру, в том числе и в Тбилиси, где компания работает уже около года. Несмотря на то, что местный офис уже насчитывает больше 200 человек, в грузинском представительстве открыто более 20 вакансий. ТОП-7 самых актуальных из них – это Support Manager, Account Manager Assistant и Partner Manager Assistant.



- За четыре часа работы через стенд SOFTSWISS на фестивале карьеры прошли более сотни соискателей – и те, кто только начинает свою карьеру, и с опытом работы. Часть из них оставили свои резюме и уже получили приглашения на личную встречу, – комментирует Людмила Глазунова, Senior HR Business Partner в SOFTSWISS. – Среди них есть и грузинские специалисты, и соискатели из других стран, которые переехали в Грузию для жизни и работы. У нас остались самые лучшие впечатления от участия в мероприятии. Мы вживую пообщались с потенциальными кандидатами и теперь лучше понимаем, какие вакансии им наиболее интересны.



SOFTSWISS, как международная компания, ценит национальное разнообразие в команде. Конечно, в первую очередь для компании важна экспертиза кандидата, его опыт, soft и hard скиллы, владение английским языком для работы и общения в команде, желание расти и развиваться в своей профессии. Но локальные специалисты помогают сотрудникам из других стран лучше адаптироваться и познакомиться с местным менталитетом.



Грузия сейчас – одна из приоритетных локаций развития SOFTSWISS. Продуктово-технологическая группа компаний предлагает для работы техническим специалистам, менеджерам, аналитикам полный соцпакет, который в том числе включает медицинскую страховку. При этом каждый сотрудник может для себя выбрать, как он будет работать – в офисе или удаленно.



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– продуктовая технологическая группа компаний, которая первая в мире создала решение для работы с криптовалютами в сфере онлайн-развлечений. Компанию не раз отмечали престижными профессиональными премиями.



В этом году компания получила премию SIGMA Europe в номинации «Рабочее место года» и премию SIGMA CIS в номинации Best affiliate tracking software. А в 2021 году SOFTSWISS была отмечена наградами в номинациях «Лучшая компания года по обслуживанию клиентов» на International Gaming Awards (IGA) и «Лучшее обслуживание клиентов года» на Starlet Awards. Сотрудники SOFTSWISS становились победителями в номинациях «Лидерство», «Продукты и инновации» и «Сотрудник года».

Продуктовая технологическая группа компаний SOFTSWISS, ведущий мировой разработчик программного обеспечения, приняла участие в Новогоднем фестивале карьеры в Тбилиси. Событие собрало около 60 локальных и международных компаний, которые работают на местном рынке и находятся в активном поиске новых специалистов. Для соискателей это уникальная возможность вживую, без приглашения на собеседование, познакомиться с представителями компаний, узнать подробнее о вакансиях, требованиях и заявить о своем желании работать, оставив предварительное резюме.SOFTSWISS развивает свои центры разработки по всему миру, в том числе и в Тбилиси, где компания работает уже около года. Несмотря на то, что местный офис уже насчитывает больше 200 человек, в грузинском представительстве открыто более 20 вакансий. ТОП-7 самых актуальных из них – это Ruby и Golang разработчики, Customer Care Specialist со знанием английского (знание немецкого будет плюсом), HR Business Partner - За четыре часа работы через стенд SOFTSWISS на фестивале карьеры прошли более сотни соискателей – и те, кто только начинает свою карьеру, и с опытом работы. Часть из них оставили свои резюме и уже получили приглашения на личную встречу, – комментирует Людмила Глазунова, Senior HR Business Partner в SOFTSWISS. – Среди них есть и грузинские специалисты, и соискатели из других стран, которые переехали в Грузию для жизни и работы. У нас остались самые лучшие впечатления от участия в мероприятии. Мы вживую пообщались с потенциальными кандидатами и теперь лучше понимаем, какие вакансии им наиболее интересны.SOFTSWISS, как международная компания, ценит национальное разнообразие в команде. Конечно, в первую очередь для компании важна экспертиза кандидата, его опыт, soft и hard скиллы, владение английским языком для работы и общения в команде, желание расти и развиваться в своей профессии. Но локальные специалисты помогают сотрудникам из других стран лучше адаптироваться и познакомиться с местным менталитетом.Грузия сейчас – одна из приоритетных локаций развития SOFTSWISS. Продуктово-технологическая группа компаний предлагает для работы техническим специалистам, менеджерам, аналитикам полный соцпакет, который в том числе включает медицинскую страховку. При этом каждый сотрудник может для себя выбрать, как он будет работать – в офисе или удаленно. SOFTSWISS – продуктовая технологическая группа компаний, которая первая в мире создала решение для работы с криптовалютами в сфере онлайн-развлечений. Компанию не раз отмечали престижными профессиональными премиями.В этом году компания получила премию SIGMA Europe в номинации «Рабочее место года» и премию SIGMA CIS в номинации Best affiliate tracking software. А в 2021 году SOFTSWISS была отмечена наградами в номинациях «Лучшая компания года по обслуживанию клиентов» на International Gaming Awards (IGA) и «Лучшее обслуживание клиентов года» на Starlet Awards. Сотрудники SOFTSWISS становились победителями в номинациях «Лидерство», «Продукты и инновации» и «Сотрудник года».





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