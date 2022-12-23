

НКРЭГ: тарифы на природный газ для населения останутся без изменений в течение следующих пяти лет

23.12.2022 16:08





Согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, потребительский тариф ООО «Тбилиси Энерджи» на 2023-2027 годы остался без изменений.



В течение следующих пяти лет потребительские тарифы также останутся без изменений для бытовых потребителей других малых газораспределительных компаний — ООО «Варкетилаири», ООО «Интер Газ», ООО «Гаско+», ООО «Компания Эс Джи Газ».



«Мы завершили установление тарифов для газовых компаний. По решению НКРЭГ тарифы для бытовых потребителей остались без изменений. Вместо трехлетнего периода регулирования тарифы устанавливались на пятилетний период регулирования. Сохранение тарифов обусловлено политикой государства по доступности социального газа, а также стабильностью курса лари по отношению к доллару США», — заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания.





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