

СГБ распространяет заявление о незаконных деструктивных действиях российских оккупационных сил

28.01.2022 15:06





Служба государственной безопасности распространяет заявление о незаконных деструктивных действиях российских оккупационных сил вдоль линии оккупации, на оккупированных территориях в последние дни.



Как отмечается в информации СГБ, в январе текущего года представители российских оккупационных сил осуществили незаконную т.н. бордеризацию и другие виды противоправной деятельности в направлении оккупированного Цхинвальского региона, вдоль линии оккупации, на оккупированной территории.



«Служба государственной безопасности идентифицирует каждую незаконную деятельность вблизи села Межврисхеви Горийского муниципалитета и прилегающих территорий, а также на линии оккупации вдоль села Джариашени Горийского муниципалитета.



В связи с конкретным инцидентом, как и с каждым фактом провокационных действий со стороны российских оккупационных сил, была активирована горячая линия и предоставлена ​​информация как Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и сопредседателям Женевских международных дискуссий, так и нашим международным партнерам.



Кроме того, данные вопросы, наряду с другими выявленными фактами деструктивной деятельности оккупационных сил, были решительно подняты центральными властями 20 января текущего года на 104-м заседании Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети.



Также хотим пояснить, что распространенная информация о том, якобы жилые дома местных жителей остались за линией оккупации, не соответствует действительности.



Каждый случай незаконной т.н. бордеризации и незаконных активностей оккупационных сил является предметом жесткой реакции со стороны центральных властей Грузии и наших международных партнеров.



Незаконные действия вдоль линии оккупации наносят ущерб обстановке безопасности на месте и ​​усложняют повседневную жизнь населения. Полную ответственность за это несет Российская Федерация», — говорится в заявлении СГБ.







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