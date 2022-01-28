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СГБ распространяет заявление о незаконных деструктивных действиях российских оккупационных сил
28.01.2022 15:06
Служба государственной безопасности распространяет заявление о незаконных деструктивных действиях российских оккупационных сил вдоль линии оккупации, на оккупированных территориях в последние дни.
Как отмечается в информации СГБ, в январе текущего года представители российских оккупационных сил осуществили незаконную т.н. бордеризацию и другие виды противоправной деятельности в направлении оккупированного Цхинвальского региона, вдоль линии оккупации, на оккупированной территории.
«Служба государственной безопасности идентифицирует каждую незаконную деятельность вблизи села Межврисхеви Горийского муниципалитета и прилегающих территорий, а также на линии оккупации вдоль села Джариашени Горийского муниципалитета.
В связи с конкретным инцидентом, как и с каждым фактом провокационных действий со стороны российских оккупационных сил, была активирована горячая линия и предоставлена информация как Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и сопредседателям Женевских международных дискуссий, так и нашим международным партнерам.
Кроме того, данные вопросы, наряду с другими выявленными фактами деструктивной деятельности оккупационных сил, были решительно подняты центральными властями 20 января текущего года на 104-м заседании Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эргнети.
Также хотим пояснить, что распространенная информация о том, якобы жилые дома местных жителей остались за линией оккупации, не соответствует действительности.
Каждый случай незаконной т.н. бордеризации и незаконных активностей оккупационных сил является предметом жесткой реакции со стороны центральных властей Грузии и наших международных партнеров.
Незаконные действия вдоль линии оккупации наносят ущерб обстановке безопасности на месте и усложняют повседневную жизнь населения. Полную ответственность за это несет Российская Федерация», — говорится в заявлении СГБ.
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