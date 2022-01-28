

Российского дипломата в Германии обвинили в шпионаже - СМИ

28.01.2022 18:50





Правительство Германии объявило персоной нон грата российского дипломата из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.



По информации издания, речь идет о сотруднике российского консульства в Мюнхене. Как пишет журнал, власти ФРГ подозревают, что россиянин работал на спецслужбы под прикрытием статуса дипломата. Его личность якобы всплыла в рамках расследования дела о шпионаже гражданина РФ Ильнура Н., который был задержан в Германии 18 июня 2021 года.



Как утверждает Der Spiegel, сразу после задержания Ильнура Н. сотрудник консульства покинул территорию Германии. До сих пор ни одна из сторон не сообщала об этом.



В четверг федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что предъявила еще 9 декабря 2021 года обвинение гражданину России Ильнуру Н. по подозрению в работе на российскую разведку. Как говорилось в заявлении прокуратуры, мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии. По данным ведомства, "интерес спецслужб" якобы заключался "в различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя Ariane и в изучении исследовательских материалов подозреваемого".



Сам обвиняемый, по данным Der Spiegel, заявил следователям, что не знал о том, что поддерживал контакт с сотрудником разведки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





