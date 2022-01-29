

Грузия получила от Турции спецтехнику для военного аэродрома в Марнеули

29.01.2022 14:56

Новости-Грузия



Турция передала Силам обороны Грузии различную спецтехнику для улучшения материально-технических и логистических возможностей аэродрома Марнеули. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.



Министерство получило 11 единиц транспортных средств тылового обеспечения, два микроавтобуса, трактора и другую технику. Стоимость оборудования составляет около 598 тысяч долларов.



Церемония передачи состоялась на транспортной базе Орхеви Командования тылового обеспечения Минобороны Грузии.



Глава оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе лично осмотрел спецсредства и поблагодарил посла Турции в Грузии Фатму Джерен Язган за передачу логистического оборудования.



Грузия и Турция уже много лет тесно и успешно сотрудничают в сфере обороны. Сейчас техника передана грузинской стороне в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, который правительства двух стран подписали в конце 2019 года.



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