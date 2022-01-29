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СМИ: Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в своих войсках вдоль украинских границ
29.01.2022 15:19
Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в войсках, расквартированных вдоль украинских границ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих неназванных американских чиновников, передает «Украинская правда».
Три анонимных источника Reuters утверждают, что накопление запасов крови в госпиталях войск, расквартированных вблизи украинских границ, является важным свидетельством в пользу возможного вторжения России в Украину. Эти запасы, очевидно, медики будут использовать для лечения раненых.
В Пентагоне ранее сообщали, что Россия накапливает медицинские материалы в войсках, размещенных вдоль украинских границ, но утверждение о накоплении запасов крови является новостью.
По мнению американского эксперта генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, это не окончательное доказательство в пользу неизбежности российского вторжения, но осуществить полномасштабное вторжение российскому командованию было бы невозможно без наличия запасов крови в госпиталях.
По словам двух упомянутых источников Reuters, американская разведка зафиксировала транспортировку запасов крови по России в последние несколько недель.
Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос международных журналистов по поводу этой информации.
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