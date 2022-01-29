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СМИ: Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в своих войсках вдоль украинских границ


29.01.2022   15:19


Россия накапливает запасы крови и медицинские материалы в войсках, расквартированных вдоль украинских границ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих неназванных американских чиновников, передает «Украинская правда».

Три анонимных источника Reuters утверждают, что накопление запасов крови в госпиталях войск, расквартированных вблизи украинских границ, является важным свидетельством в пользу возможного вторжения России в Украину. Эти запасы, очевидно, медики будут использовать для лечения раненых.

В Пентагоне ранее сообщали, что Россия накапливает медицинские материалы в войсках, размещенных вдоль украинских границ, но утверждение о накоплении запасов крови является новостью.

По мнению американского эксперта генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, это не окончательное доказательство в пользу неизбежности российского вторжения, но осуществить полномасштабное вторжение российскому командованию было бы невозможно без наличия запасов крови в госпиталях.

По словам двух упомянутых источников Reuters, американская разведка зафиксировала транспортировку запасов крови по России в последние несколько недель.

Министерство обороны РФ не ответило на письменный запрос международных журналистов по поводу этой информации.

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