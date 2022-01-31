

Грузия купит у США новую партию противотанковых комплексов Javelin

31.01.2022 13:50





Правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам заседания кабмина.



"С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн", - сказано в сообщении.



Правительство Грузии планирует купить оружие в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета, добавили в пресс-службе.



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