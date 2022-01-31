

Несовершеннолетние обвиняются в кражах из машин на западе Грузии

31.01.2022 21:11





Полиция раскрыла несколько дел о кражах из машин в городах Поти и Кутаиси - к уголовной ответственности привлечены шесть человек, в том числе несовершеннолетние, говорится в сообщении МВД Грузии.



К этому времени задержаны трое граждан в возрасте 21-22 лет. По данным следствия, в понедельник в Поти они обокрали припаркованные на разных улицах города грузовые автомобили и скрылись с места происшествия.



Что касается несовершеннолетних, по данным следствия, 29 января они обокрали пять автомобилей на улице Харебава в Кутаиси и скрылись с места преступления. Возраст подростков - 14-15 лет.



Полиция уличила всех троих подростков в совершении преступления на второй же день после случившегося. Они признали свою вину. Часть украденных вещей изъята в качестве вещественных доказательств.



Совершенные преступления касаются лишением свободы от 4 до 7 лет.





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