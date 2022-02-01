

Украина получила от США пятую партию военной помощи Украина получила от США пятую партию военной помощи

01.02.2022 09:57





Украина получила от США пятую партию военной помощи, - информацию об этом распространил министр обороны страны Алексей Резников.



«Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США», — написал министр на своей странице в Twitter.



Мобилизация Россией войск у границы Украины вызвала обеспокоенность Запада. США, их союзники и партнеры опасаются, что Россия может вторгнуться в Украину. В случае агрессии против Украины Запад грозит Москве суровыми последствиями. Россия утверждает, что не намерена вторгаться в Украину.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





