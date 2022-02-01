Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украина получила от США пятую партию военной помощи Украина получила от США пятую партию военной помощи


01.02.2022   09:57


Украина получила от США пятую партию военной помощи, - информацию об этом распространил министр обороны страны Алексей Резников.

«Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередной груз оборонительного оружия от наших друзей из США», — написал министр на своей странице в Twitter.

Мобилизация Россией войск у границы Украины вызвала обеспокоенность Запада. США, их союзники и партнеры опасаются, что Россия может вторгнуться в Украину. В случае агрессии против Украины Запад грозит Москве суровыми последствиями. Россия утверждает, что не намерена вторгаться в Украину.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна