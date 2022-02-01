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В Кахетии подожгли дом жителя села


01.02.2022   13:15


В Кахетии подожгли дом сельского жителя, обвиненного в убийстве соседки. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари».

В селе Джугаани Сигнахского района минувшим вечером возник пожар в доме 42-летнего Мамуки Мокверашвили, обвиненного в убийстве 67-летней односельчанки.

В доме сгорели крыша, а также деревянные окна и двери. Люди в результате пожара не пострадали.

Причиной поджога называется месть, полиция начала расследование случившегося.

Согласно данным следствия, обвиняемый Мокверашвили 29 января во время ссоры нанес соседке ранения холодным оружием в ее же доме, из-за чего она скончалась.

Расследование ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство». Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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