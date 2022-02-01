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В марте этого года пройдут совместные учения НАТО-Грузия-2022
01.02.2022 14:34
В марте этого года пройдут совместные учения "НАТО-Грузия-2022". Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.
В учениях под руководством грузинской стороны примут участие более 20 стран-членов НАТО и партнеров.
Во время третьих по счету учений, организованных Объединенным центром обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC), участники с помощью компьютерного моделирования будут развивать навыки, необходимые для планирования операций НАТО.
Первые учения НАТО-Грузия прошли в 2016 году.
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