

В марте этого года пройдут совместные учения НАТО-Грузия-2022

01.02.2022 14:34





В марте этого года пройдут совместные учения "НАТО-Грузия-2022". Об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.



В учениях под руководством грузинской стороны примут участие более 20 стран-членов НАТО и партнеров.



Во время третьих по счету учений, организованных Объединенным центром обучения и оценки НАТО-Грузия (JTEC), участники с помощью компьютерного моделирования будут развивать навыки, необходимые для планирования операций НАТО.



Первые учения НАТО-Грузия прошли в 2016 году.



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