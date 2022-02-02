

США решили направить дополнительный военный контингент в Европу

02.02.2022 21:03





Администрация США после нескольких недель раздумий приняла решение отправить дополнительный контингент войск в Европу после того, как Россия ответила отказом на призыв отвести силы от границ с Украиной.



Президент Джо Байден официально одобрил переброску нескольких тысяч солдат на территорию европейских членов НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

По их словам, около 2 тысяч военных отправятся в Польшу, а еще несколько тысяч - в юго-восточные страны Европы, включая Румынию.



В настоящий момент 8,5 тысячи американских солдат приведены в состояние повышенной готовности на случай, если силам быстрого реагирования НАТО потребуется поддержка.



Американские военные будут действовать на основании двухсторонних договоренностей со странами альянса, поскольку формально в НАТО пока не задействован механизм многонационального военного ответа на возможную угрозу, сообщили источники CNN.



Пентагон подтвердил распоряжение Байдена и уточнил, что силы, помимо Польши и Румынии, будут размещены в Германии. Также возможна отправка войск в страны Балтии, сообщил в среду официальный представитель ведомства Джон Кирби. Он заверил, что принимать участие в возможных боевых действиях в Украине американские солдаты не будут.



«Эти силы предназначены и экипированы для проведения миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников», - сказал он.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





