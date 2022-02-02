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США решили направить дополнительный военный контингент в Европу
02.02.2022 21:03
Администрация США после нескольких недель раздумий приняла решение отправить дополнительный контингент войск в Европу после того, как Россия ответила отказом на призыв отвести силы от границ с Украиной.
Президент Джо Байден официально одобрил переброску нескольких тысяч солдат на территорию европейских членов НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источники из числа американских чиновников.
По их словам, около 2 тысяч военных отправятся в Польшу, а еще несколько тысяч - в юго-восточные страны Европы, включая Румынию.
В настоящий момент 8,5 тысячи американских солдат приведены в состояние повышенной готовности на случай, если силам быстрого реагирования НАТО потребуется поддержка.
Американские военные будут действовать на основании двухсторонних договоренностей со странами альянса, поскольку формально в НАТО пока не задействован механизм многонационального военного ответа на возможную угрозу, сообщили источники CNN.
Пентагон подтвердил распоряжение Байдена и уточнил, что силы, помимо Польши и Румынии, будут размещены в Германии. Также возможна отправка войск в страны Балтии, сообщил в среду официальный представитель ведомства Джон Кирби. Он заверил, что принимать участие в возможных боевых действиях в Украине американские солдаты не будут.
«Эти силы предназначены и экипированы для проведения миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников», - сказал он.
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