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США решили направить дополнительный военный контингент в Европу


02.02.2022   21:03


Администрация США после нескольких недель раздумий приняла решение отправить дополнительный контингент войск в Европу после того, как Россия ответила отказом на призыв отвести силы от границ с Украиной.

Президент Джо Байден официально одобрил переброску нескольких тысяч солдат на территорию европейских членов НАТО, сообщает CNN со ссылкой на источники из числа американских чиновников.
По их словам, около 2 тысяч военных отправятся в Польшу, а еще несколько тысяч - в юго-восточные страны Европы, включая Румынию.

В настоящий момент 8,5 тысячи американских солдат приведены в состояние повышенной готовности на случай, если силам быстрого реагирования НАТО потребуется поддержка.

Американские военные будут действовать на основании двухсторонних договоренностей со странами альянса, поскольку формально в НАТО пока не задействован механизм многонационального военного ответа на возможную угрозу, сообщили источники CNN.

Пентагон подтвердил распоряжение Байдена и уточнил, что силы, помимо Польши и Румынии, будут размещены в Германии. Также возможна отправка войск в страны Балтии, сообщил в среду официальный представитель ведомства Джон Кирби. Он заверил, что принимать участие в возможных боевых действиях в Украине американские солдаты не будут.

«Эти силы предназначены и экипированы для проведения миссий по сдерживанию агрессии и защите наших союзников», - сказал он.

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