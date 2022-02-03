

В прошлом году в Грузии зарегистрировано 56 343 преступления

03.02.2022 13:35





В прошлом году в Грузии было зафиксировано 56 343 зарегистрированных факта преступлений, что на 253 случая, или 0,45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



По официальным данным МВД, показатель раскрытия зарегистрированных преступлений в 2021 году увеличился – в прошедшем году правоохранители раскрыли 49.82% преступлений, 28 068 фактов, а в 2020 году – 35.56%.



Согласно статистическим данным ведомства, 2078 из зарегистрированных преступлений были направлены против жизни, что на 15.46% меньше по сравнению с данными за аналогичный период 2020 года.



Что касается других видов преступлений, в прошлом году выявлено 9513 зарегистрированных случаев преступлений, направленных против здоровья, из них раскрыты 5994; зарегистрировано на 54,97% больше, 530 фактов преступлений против половой свободы и неприкосновенности, в том числе, чем изнасилований, раскрыто 265; по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 9,27% увеличилось количество преступлений против прав и свобод человека.



Увеличилось количество наркопреступлений – в 2021 году число зарегистрированных преступлений этого типа выросло на 12,2% до 3873, из них раскрыто 3448. Количество преступлений против собственности (кража, грабеж, разбой и др.) уменьшилось на 4,91% и было зафиксировано 21 497.



По сравнению с аналогичными показателями 2020 года общее количество транспортных преступлений уменьшилось на 10,79%, до 2770. Однако в этом показателе увеличилось количество пострадавших и погибших в результате происшествий – в 2021 году в результате транспортных преступлений погибли 350 человек, что на 1,74% больше аналогичных данных за 2020 год.



В прошлом году на 12,5% вырос терроризм - всего выявлено 9 зарегистрированных фактов такого вида преступлений, из них 7 раскрыто.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





