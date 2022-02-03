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МВД: В 2021 году служебная преступность увеличилась на 11.35%, факты дачи взятки возросли на 11.11%
03.02.2022 13:36
В 2021 году служебная преступность увеличилась на 11.35%.
По официальным данным МВД, в прошлом году выявлено 579 зарегистрированных фактов служебных преступлений, из них раскрыто 19.52%, 113 случаев. За тот же период 2020 года зарегистрировано 520 фактов такого вида преступлений, из них 42 раскрыты.
Конкретнее же, в 2021 году количество зарегистрированных случаев злоупотребления служебными полномочиями увеличилось на 35.48%, фактов служебной халатности - на 18.52%, случаи служебного подлога - на 69.23%.
Факты дачи взятки увеличились на 11.11%, а зарегистрированные случаи получения взятки уменьшились на 12.12%.
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