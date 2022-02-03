

Литва готова разместить у себя дополнительные войска из США и Германии

03.02.2022 15:35





Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ведет с ФРГ и США переговоры об увеличении иностранного военного контингента в стране. Об этом сообщает британская газета The Financial Times. По словам Науседы, Литва, в частности, обсуждает с партнерами их реакцию на российско-белорусские учения.



«Они готовы к обсуждению… Я надеюсь, что Германия очень хорошо понимает, что здесь происходит. Но нам нужны очень четкие сигналы прямо сейчас. Конкретные действия очень важны, но иногда риторика и единая позиция тоже важны, особенно для некоторых противников», — сказал президент Литвы.



На территории Литвы также находится ротационный батальон США. Науседа рассчитывает на то, что американские войска на ротационной основе тоже будут увеличены.



Напомним, вчера, 2 февраля, Пентагон заявил, что в ближайшее время отправит дополнительные военные силы в Германию, Польшу и Румынию. Как пояснил представитель министерства обороны США Джон Кирби, переброска сил необходима для того, чтобы оказать поддержу союзникам в Европе.



Ранее, 24 января стало известно о том, что НАТО направляет дополнительные истребители и корабли в Восточную Европу в связи с ситуацией вокруг России и Украины.



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