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По делу о мошеннических колл-центрах задержаны еще шесть граждан


03.02.2022   16:48


В Грузии задержаны еще шесть членов транснациональной организованной преступной группировки. Об этом сообщили в госпрокуратуре.

Речь идет о расследовании, которое прокуратура ведет совместно с немецкой стороной. Ранее по этому делу были арестованы семь человек.

Как указано в сообщении, ходе расследования было установлено, что члены организованной группы мошенническим образом завладели денежными средствами граждан Германии.

Участники организованной группы учредили в Грузии шесть обществ с ограниченной ответственностью, на базе которых организовали т.н. колл-центр, в качестве операторов выступали носители иностранного языка. Целью преступной группы стали граждане, проживающие в разных странах Европы.

Для преступной деятельности колл-центра были созданы десятки площадок электронной коммерции, которые обеспечивали мошеннический вывод денежных средств пользователя на банковские счета участников преступной группировки.

По заранее разработанному плану сотрудники колл-центра использовали поддельные имена, сообщали ложную информацию о местонахождении своей компании и создавали видимость, что получают высокую прибыль от инвестиций в финансовые ценные бумаги, акции, товарные активы, валюты и криптовалюты. Операторы уверяли потребителей, что те смогут получить солидную прибыль.

Задержанные граждане проходят по делу за мошенничество и отмывание денег по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

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