|
|
|
СГБ провела в Горийском доме культуры следственные действия
03.02.2022 17:07
Служба государственной безопасности провела следственные действия в Горийском доме культуры. По распространившейся информации, дело касается биткойнов и майнеров, предположительно, обнаруженных в Горийском культурно-образовательном центре.
Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в пресс-службе СГБ, на данном этапе не задержан никто.
По их информации, исходя из интересов следствия, дополнительные детали не разглашаются.
«Подтверждаем, что в Горийском доме культуры сотрудники Антикоррупционого агентства провели следственные действия. Ведется расследование. Соответственно, исходя из интересов следствия, пока больше ничего не можем сказать. На данном этапе никто не задержан», — пояснили в СГБ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна