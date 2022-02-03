

СГБ провела в Горийском доме культуры следственные действия

03.02.2022 17:07





Служба государственной безопасности провела следственные действия в Горийском доме культуры. По распространившейся информации, дело касается биткойнов и майнеров, предположительно, обнаруженных в Горийском культурно-образовательном центре.



Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в пресс-службе СГБ, на данном этапе не задержан никто.



По их информации, исходя из интересов следствия, дополнительные детали не разглашаются.



«Подтверждаем, что в Горийском доме культуры сотрудники Антикоррупционого агентства провели следственные действия. Ведется расследование. Соответственно, исходя из интересов следствия, пока больше ничего не можем сказать. На данном этапе никто не задержан», — пояснили в СГБ.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





