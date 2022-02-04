|
|
|
Посольство США передало Мобороны и МВД Грузии оснащение на 1,2 миллиона долларов
04.02.2022 16:32
Посольство США передало министерствам обороны и внутренних дел Грузии оснащение на сумму 1,2 миллиона долларов. Информацию об этом распространяет американское посольство.
«США активно помогают Грузии в развитие способности реагирования на оружие массового поражения и реагировании на исходящие от него угрозы. Недавно мы передали министерствам обороны и внутренних дел Грузии оснащение на сумму 1,2 миллиона долларов. Это часть продолжающейся многолетней программы обучения и оснащения, проводимой Агентством по сокращению угроз Минобороны США.
Все это, наряду с другими проектами сотрудничества в сфере безопасности и обороны, укрепляет государство для обеспечения безопасности грузинского народа и повышения общей безопасности Черноморского региона», — говорится в заявлении посольства США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна