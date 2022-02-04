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Группа осужденных пыталась въехать в Грузию из Турции, спрятавшись в фуре
04.02.2022 21:01
Пять человек пытались незаконно проникнуть из Турции в Грузию, спрятавшись в прицепе фуры. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Факт выявили накануне на ТПП «Сарпи». Во время сканирования большегруза турецкие пограничники заметили подозрительные уплотнения и решили провести обыск.
В ходе досмотра было установлено, что пломба таможенной безопасности и страховочный трос целы, однако в верхнем полотне прицепа имеется порез. Когда брезент открыли, обнаружены были пять человек – две женщины и три мужчины.
По данным турецких правоохранителей, в фуре прятались лица, осужденные за различные преступления. Всем им запрещено выезжать за границу.
Вместе с гражданами, пытавшимися незаконно пересечь границу, задержаны были двое водителей фуры. Продолжаются опросы подозреваемых.
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