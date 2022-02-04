

США начали переброску в Европу подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии

04.02.2022 22:14





На авиабазу в Висбадене в Германии в пятницу прибыли первые два военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями американской 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Брегга (штат Северная Каролина), следует из данных западных авиационных ресурсов.



Еще один военно-транспортный самолет ВВС США C-17A Globemaster III после трансатлантического перелета готовится менее через час совершить посадку в Висбадене.



По сообщению корреспондента военного издания Task And Purpose, американские десантники отправляются с базы Форт-Брегг для временного размещения в Германии и Польше.



Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в среду заявил, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.



При этом он уточнил, что "эти войска не будут воевать в Украине. Они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО".



Всего около 3 тыс. американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил он.



Кирби сказал, что "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся.



Примерно еще 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в ближайшие дни из США в Польшу. Речь идет о бригадной тактической группе 82-й воздушно-десантной бригады из Форт-Брегга.



По имеющимся данным, за последние сутки американские военно-транспортные самолета C-130J-30 Super Hercules совершили уже не менее пяти рейсов с авиабазы Рамштайн в Германии в польский город Жешув.



Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тыс. военнослужащих. "Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа", - подчеркнул Кирби.



Как отметил представитель Пентагона, задача американских сил состоит в "сдерживании агрессии" и "улучшении оборонительных возможностей стран-союзниц, находящихся на передовой".



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