

Первая группа американских войск прибыла в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

05.02.2022 21:16





Первый контингент армии США прибыл в Польшу для поддержки восточного фланга НАТО на фоне увеличения российских сил на границе с Украиной. Информацию распространяет агентство «Рейтер».



Войска будут размещены на военной базе на юго-востоке Польши, вблизи от границы с Украиной.



По словам представителя ВС Польши, в Польшу прибыл первый контингент боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Прибытие второй группы солдат ожидается завтра. Всего в Польше планируется разместить 1700 военнослужащих армии США.



На прошлой неделе Вашингтон заявил, что дополнительно отправит в Польшу и Румынию еще до 3000 военнослужащих, чтобы защитить Восточную Европу от потенциального воздействия украинского кризиса.





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