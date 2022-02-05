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Первая группа американских войск прибыла в Польшу для усиления восточного фланга НАТО


05.02.2022   21:16


Первый контингент армии США прибыл в Польшу для поддержки восточного фланга НАТО на фоне увеличения российских сил на границе с Украиной. Информацию распространяет агентство «Рейтер».

Войска будут размещены на военной базе на юго-востоке Польши, вблизи от границы с Украиной.

По словам представителя ВС Польши, в Польшу прибыл первый контингент боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Прибытие второй группы солдат ожидается завтра. Всего в Польше планируется разместить 1700 военнослужащих армии США.

На прошлой неделе Вашингтон заявил, что дополнительно отправит в Польшу и Румынию еще до 3000 военнослужащих, чтобы защитить Восточную Европу от потенциального воздействия украинского кризиса.

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