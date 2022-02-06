

Великобритания направила в Украину элитное подразделение спецназа

06.02.2022 18:33





Великобритания направила в Украину элитный спецназ численностью более 100 военнослужащих для работы в качестве военных советников и обучения украинских спецназовцев.



Как сообщает британское издание Mirror, официальный Лондон принял решение об отправке элитного спецназа из-за «непосредственной опасности» потенциального российского вторжения в Украину.



По данным издания, угроза со стороны России вызывает большую озабоченность у стран НАТО.



Ситуацию обсудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.



В ходе переговоров стороны решили, что страны на восточном фланге альянса должны быть полностью защищены от «вредоносных действий России». Из-за этого в Украину было отправлено более 100 бойцов элитного британского спецназа.



Подразделение будет помогать в обучении украинского спецназа тактике борьбы с повстанцами.



«В регион был направлен британский спецназ для помощи и консультаций с украинскими военными. Они обладают широким спектром навыков, которые, несомненно, пригодятся Вооруженным силам Украины», — отмечает издание.





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