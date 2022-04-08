

Министр обороны Украины: Нам нужно не советское оружие, а оружие, которое использует НАТО

08.04.2022 12:17





Раньше мы были ориентированы на получение оружия советских образцов. Это логичное решение, ведь это оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать, - об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.



«Нужного нам советского оружия немного. Часто оно в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлено 30-40 лет назад. Для него недостаточно боеприпасов. При таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время. Поэтому Украина должна как можно быстрее получить оружие, которое используют страны НАТО. Это лучшее решение по многим соображениям», - заявил Резников.



По его словам, украинские военные очень быстро овладевают новым оружием.



«Мы призываем предоставить нам тяжелое оружие как можно скорее. Российские лидеры являются военными преступниками. Это признают все. Получив военное поражение, они немедленно лишатся власти. Мы не боимся Россию и можем ее победить. Мы хотим уничтожить убийц, насильников и мародеров, которые принесли нам безграничную боль. Это шанс для мира избавиться от жестокой тирании. Затягивание с поставками оружия приводит к гибели наших детей, к уничтожению нашей страны», - отметил Резников.



По его словам, украинские военные изгнали российских оккупантов из Киева. Также завершается освобождение от российских войск Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей.



«Однако Россия сделала выводы и изменила тактику. Она переводит конфликт в затяжную фазу и в другой формат. Количество контактных боев уменьшается. Враг наносит ракетные удары, применяет авиацию, системы MLRS и дальнобойную артиллерию. Уничтожает наши мирные города. Обстрелы производятся с территории России, Беларуси, а также акваторий Черного и Азовского морей. В таких условиях война переходит в фазу конкуренции ресурсов, которые в России почти бесконечны, по сравнению с Украиной. Чтобы победить в такой войне, нам нужна иная помощь, нежели мы получали раньше. Мы хотим как можно быстрее освободить оккупированные врагом территории. Ведь весь мир видел, какие зверства совершила русская армия в Буче и других пригородах Киева. Надо спасти наших людей от геноцида. Для этого нам нужно другое оружие», - заявил Резников.



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