

НАТО работает над планом постоянного размещения своих сил на восточном фланге

10.04.2022 10:47





НАТО работает над планом постоянного размещения войск на границе с целью отражения будущей российской агрессии, сообщает The Telegraph со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



«То, что мы сейчас видим, это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наше военное командование предоставить варианты того, что называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО», - отметил он.



По его словам, решения по перезагрузке будут приняты в июне на саммите НАТО в Мадриде.



По информации Столтенберга, в настоящее время на восточном фланге НАТО размещены 40 000 военных альянса.



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