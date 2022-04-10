

В Украине возбуждено более 4 200 уголовных дел по фактам нарушения законов войны

10.04.2022 11:00





С начала полномасштабного вторжения России в Украине начато более 4 200 уголовных производств по нарушению законов и обычаев войны.



Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Укринформ.



«На сегодняшний день возбуждено более 4 200 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны. Это каждый обстрел, каждый погибший», – сказал глава МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



