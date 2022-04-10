|
|
|
В Украине возбуждено более 4 200 уголовных дел по фактам нарушения законов войны
10.04.2022 11:00
С начала полномасштабного вторжения России в Украине начато более 4 200 уголовных производств по нарушению законов и обычаев войны.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Укринформ.
«На сегодняшний день возбуждено более 4 200 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны. Это каждый обстрел, каждый погибший», – сказал глава МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна