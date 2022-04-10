

Минобороны Великобритании: Россия пытается пополнить воинские части бывшими военными, уволенными со службы

10.04.2022 12:47





По данным Минобороны Великобритании, параллельно с «растущими потерями» Россия пытается пополнить свои воинские части бывшими военнослужащими, уволенными с военной службы после 2012 года.



По данным британского оборонного ведомства, идет пополнение войска оккупантов также из региона Приднестровья.



Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия понесла «значительные потери».



По информации BBC, потери российских оккупантов составляют от 7 000 до 15 000 погибших солдат.



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