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Минобороны Великобритании: Россия пытается пополнить воинские части бывшими военными, уволенными со службы
10.04.2022 12:47
По данным Минобороны Великобритании, параллельно с «растущими потерями» Россия пытается пополнить свои воинские части бывшими военнослужащими, уволенными с военной службы после 2012 года.
По данным британского оборонного ведомства, идет пополнение войска оккупантов также из региона Приднестровья.
Напомним, несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия понесла «значительные потери».
По информации BBC, потери российских оккупантов составляют от 7 000 до 15 000 погибших солдат.
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