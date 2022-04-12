

МВД Грузии задержало таксиста, ранее похитившего иностранцев

12.04.2022 11:56





Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании водителя такси, похитившего иностранцев с целью вымогательства денег.



Следствие ведется по подпункту «в» третьей части статьи 143 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц. Преступление карается лишением свободы от 7 до 10 лет.



Напомним, 11 апреля стало известно о том, что в Тбилиси водитель такси похитил профессора Рижского технического университета Дениса Шеуловса и его спутника. Прилетев в Грузию, иностранные граждане вызвали такси для трансфера в гостиницу. Доехав до места назначения, водитель потребовал почти 64 доллара оплаты в то время, как реальная стоимость поездки составляла 7,5 долларов.



После того, как пассажиры отказались платить, водитель увез их на гору Гомбори и потребовал уже 163 доллара. Не получив денег, злоумышленник высадил пассажиров и скрылся.



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