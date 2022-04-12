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В Грузии задержаны девять человек за связь с «воровским миром»
12.04.2022 13:08
Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали девять человек, причастных к «воровскому сообществу».
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.
На основании решения судьи облава прошла сразу в нескольких городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зестафони.
По данным следствия, трое из задержанных, являющихся членами «воровского сообщества», с целью решения финансового спора между бизнес-партнерами, связались с находящимся за границей грузинским «вором в законе».
Тот дистанционно подключился в «воровской разборке» и обязал одного бизнесмена заплатить 10 тысяч долларов в пользу второго бизнес-партнера в установленные сроки.
С целью окончательного решения финансового спора, члены «воровского сообщества» несколько раз устроили воровскую сходку, в которой также участвовал находящийся за границей другой грузинский вор в законе.
«Обвиняемые систематически связывались друг с другом и активно обсуждали существующий между сторонами финансовый спор», — описывает МВД подробности дела.
Во время обыска дома одного из задержанных полиция изъяла два пистолета в качестве вещественного доказательства.
Полиция также изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с находящимися за границей ворами в законе.
Следствие ведется по статьям «членство в воровском сообществе», «обращение к члену «воровского сообщества» и поддержка деятельности «воровского сообщества». А также по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.
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