

В Грузии задержаны девять человек за связь с «воровским миром»

12.04.2022 13:08





Сотрудники департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали девять человек, причастных к «воровскому сообществу».



Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.



На основании решения судьи облава прошла сразу в нескольких городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зестафони.



По данным следствия, трое из задержанных, являющихся членами «воровского сообщества», с целью решения финансового спора между бизнес-партнерами, связались с находящимся за границей грузинским «вором в законе».



Тот дистанционно подключился в «воровской разборке» и обязал одного бизнесмена заплатить 10 тысяч долларов в пользу второго бизнес-партнера в установленные сроки.



С целью окончательного решения финансового спора, члены «воровского сообщества» несколько раз устроили воровскую сходку, в которой также участвовал находящийся за границей другой грузинский вор в законе.



«Обвиняемые систематически связывались друг с другом и активно обсуждали существующий между сторонами финансовый спор», — описывает МВД подробности дела.



Во время обыска дома одного из задержанных полиция изъяла два пистолета в качестве вещественного доказательства.



Полиция также изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с находящимися за границей ворами в законе.



Следствие ведется по статьям «членство в воровском сообществе», «обращение к члену «воровского сообщества» и поддержка деятельности «воровского сообщества». А также по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.



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