

Разведка Украины: Российские спецслужбы планируют теракты в РФ для усиления антиукраинской истерии

12.04.2022 13:38





Российские спецслужбы планируют теракты в РФ для усиления антиукраинской истерии, - об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.



«Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгород или одному из городов Крыма», - заявил начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов.



Буданов убежден, что провал плана по мобилизации в России заставляет путинский режим реализовать грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев.



«Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину «зверств украинских националистов». Возможно, что эти теракты будут преподноситься, как месть за Бучу и Краматорск», - заявил Кирилл Буданов.



По его словам, в Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп.



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