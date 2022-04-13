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США готовы отправить Украине более сложные вооружения, требующие дополнительного обучения - CNN
13.04.2022 00:22
США могут передать Украине вооружения, применение которых потребует дополнительного обучения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.
"Если мы вместе с украинцами решим, что им нужны дополнительные системы вооружений, которые мы можем дать, но которые требуют еще тренировок, тогда, мы, конечно, будем говорить с ними об этом", - сказал он.
По его мнению, дополнительные тренировки с таким оружием не являются непреодолимым препятствием.
При этом источник упомянул боевые беспилотники Switchblade. По его словам, украинские военные не умели использовать подобные беспилотники-камикадзе, однако США смогли обучить их применению небольшую группу украинцев за 24-48 часов.
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