

США готовы отправить Украине более сложные вооружения, требующие дополнительного обучения - CNN

13.04.2022 00:22





США могут передать Украине вооружения, применение которых потребует дополнительного обучения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.



"Если мы вместе с украинцами решим, что им нужны дополнительные системы вооружений, которые мы можем дать, но которые требуют еще тренировок, тогда, мы, конечно, будем говорить с ними об этом", - сказал он.



По его мнению, дополнительные тренировки с таким оружием не являются непреодолимым препятствием.



При этом источник упомянул боевые беспилотники Switchblade. По его словам, украинские военные не умели использовать подобные беспилотники-камикадзе, однако США смогли обучить их применению небольшую группу украинцев за 24-48 часов.



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