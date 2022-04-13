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СБУ арестовало кума Путина
13.04.2022 00:44
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографию Виктора Медведчука в наручниках. Об этом сообщается в Telegram Зеленского.
"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - говорится в сообщении.
В свою очередь Арестович говорит, что Медведчука СБУ задержала не в Киеве.
"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", - заявил советник Ермака в интервью Марку Фейгину.
По его словам, Медведчук - "очень ценный ресурс", который может рассказать, кто продвигал пророссийские настроения в Украине.
"Он сейчас очень много интересных подробностей расскажет", - заключил Арестович.
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