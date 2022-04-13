

СБУ арестовало кума Путина

13.04.2022 00:44





Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографию Виктора Медведчука в наручниках. Об этом сообщается в Telegram Зеленского.



"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - говорится в сообщении.



В свою очередь Арестович говорит, что Медведчука СБУ задержала не в Киеве.



"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", - заявил советник Ермака в интервью Марку Фейгину.



По его словам, Медведчук - "очень ценный ресурс", который может рассказать, кто продвигал пророссийские настроения в Украине.



"Он сейчас очень много интересных подробностей расскажет", - заключил Арестович.



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