

США объявит о новом пакете военной помощи Украине - Reuters

13.04.2022 11:21





Уже 13 апреля США планируют объявить о дополнительной военной помощи Украине на сумму $750 млн. Об этом, ссылаясь на два источника, пишет Reuters.



"Администрация президента Байдена, как ожидается, в среду объявит о дополнительных $750 млн на военную помощь Украине", - сообщили собеседники агентства.



Один из них уточняет – Белый дом еще не принял окончательного решения о том, какое оружие будет поставлено Украине в этом пакете.



Предыдущий пакет военной помощи США был объявлен в середине марта – его сумма составляла $800 млн. Как отмечает Reuters, это военное оборудование уже доставлено в Украину.



А на прошлой неделе Сенат единогласно принял важный законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.



Программа ленд-лиза, созданная во время второй мировой войны, считалась переломной в ходе войны, поскольку позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий.



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