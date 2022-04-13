

Таксист в Тбилиси обвинен в незаконном лишении свободы после инцидента с латышами

13.04.2022 22:00





Прокуратура Грузии предъявила обвинение тбилисскому таксисту в незаконном лишении свободы двух иностранных граждан, сообщает пресс-служба ведомства.



Согласно данным официального расследования МВД, 29-летний таксист А.Б. потребовал высокую плату за проезд от двух иностранных граждан, прибывших в Тбилисский международный аэропорт. Получив отказ, он незаконно лишил их свободы и около часа не выпускал из машины.



А.Б. было предъявлено обвинение по статье 143 Уголовного кодекса Грузии «незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух или более лиц». Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.



Обвиняемый был задержан сотрудниками районного отделения полиции Гардабани на следующий день после инцидента ,12 апреля.



Прокуратура Грузии обратится в суд в установленный законом срок для избрания меры пресечения в отношении обвиняемого.



По данным СМИ, двое преподавателей вуза из Латвии прибыли в Тбилиси и в аэропорту сели в такси, чтобы доехать до гостиницы в городе. Таксист потребовал заплатить ему 200 лари (65 долларов), хотя стандартный тариф за трансфер из аэропорта составляет 25-30 лари. После того, как иностранцы отказались платить, таксист не позволил им покинуть машину, вывез за город и высадил возле Гомборского перевала, в 50 км от Тбилиси.



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