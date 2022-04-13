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США отправят Киеву оружие еще на 800 млн долларов
13.04.2022 23:22
Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине дополнительного пакета военной помощи на 800 млн долларов.Таким образом в общей сложности Белый дом выделяет Украине вооружений на более 2,4 млрд долларов.
В новый пакет, по словам Байдена, будут включены “многие высокоэффективные типы вооружений“, ранее уже передававшиеся украинским силам, а также новые средства, которые необходимы в свете подготовки нового “широкого наступления России на востоке Украины“.
“Эти новые средства включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры. Я также дополнительно одобрил передачу вертолетов“, - сообщил Байден.
Помимо передачи оружия из арсеналов Пентагона, США договариваются с союзниками о том, чтобы те также направили в Украину значительную военную помощь, добавил президент.
Заявление Белого дома последовало после очередного телефонного разговора между президентами двух стран, в ходе которого они обсуждали дополнительную военную и финансовую помощь Киеву и ужесточение санкций против России в связи с предположительно совершенными ею военными преступлениями в Украине.
Владимир Зеленский напомнил Джо Байдену, что для отражения российской агрессии Украине необходимо больше тяжелых вооружений, в том числе артиллерия, танки, системы противовоздушной обороны и боевые самолеты.
Ранее Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал, какое именно оружие требуется для противостояния российской армией.
Он объявил такой список необходимого оружия:
Артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм);
Реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
Танки (Т-72, американский или немецкий аналоги);
Системы противовоздушной обороны (С-300, "Бук" или подобные западные современные системы ПВО);
Боевая авиация.
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