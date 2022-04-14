

В Тбилиси полиция задержала четверых наркоторговцев

14.04.2022 20:29





Полиция задержала в Тбилиси за наркопреступления семерых человек, в том числе четверых наркореализаторов, сообщает сегодня МВД Грузии.



По данным следствия, задержанные систематически продавали наркотики. Полиция выяснила это на основании тайных контрольных закупок героина, бупренорфина и альфа-ПВП. Процесс записан на видео.



Среди задержанных за незаконную реализацию наркотиков — один иностранец. Трое задержанных обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере.



Самому молодому из задержанных 28 лет, в прошлом он уже был судим за наркопреступление. Он задержан на основании решения судьи за неоднократное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ.



В ходе личного обыска одного из задержанных, полиция изъяла 50 упаковок героина, во время обыска его гаража изъято более 500 граммов марихуаны, восемь боевых патронов, а также 1800 долларов и 1700 лари наличными, предположительно добытые преступным путем.



Кроме того, в ходе личного обыска других задержанных, полицейские изъяли героин в большом объеме и упаковку «метадона».



Уголовные дела возбуждены по статьям «Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров», «Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ», и «Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».



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