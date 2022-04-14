

Задержан еще один обвиняемый по делу о двойном убийстве в центре Тбилиси

14.04.2022 20:37





Сотрудники Главного следственного управления Тбилисского департамента полиции МВД Грузии задержали еще одного обвиняемого в рамках продолжающегося расследования двойного убийства и ранения нескольких человек во время перестрелки возле бывшего бассейна «Лагуна Вере».



Как сообщает сообщает пресс-служба МВД, задержан ранее судимый 36-летний Л.К. Он обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении и стал девятым задержанным в рамках начато расследования.



Перестрелка с участием двух десятков человек произошла 2 апреля в офисе АО «Дорожная компания Тбилиси» в первом переулке улицы Костава. Погибли двое – Константин Кобулия и Вахтанг Гургенидзе, еще четыре человека, в том числе бизнесмен Марлен Метревели, были ранены.



Следствие установило, что обвиняемый Л.К. был свидетелем убийства, однако не стал сообщать об увиденном в полицию, не стал сотрудничать со следствием и скрылся с места преступления.



Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: «умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия», «умышленное причинение тяжких телесных повреждений» и «недонесение об особо тяжком преступлении».



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