

Жителя Грузии задержали за мошенничество с землей на курорте Абастумани

14.04.2022 20:46





Следственная служба Минфина Грузии задержала мужчину, который мошенническим путем присвоил крупный земельный участок на горноклиматическом курорте Абастумани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Следствие установило, что обвиняемый мошенническим путем переоформил на свое имя 2 тысячи квадратных метров земли в Адигенском муниципалитете. Для это он использовал поддельный акт приема-передачи, в котором говорилось, что этот участок перешел к гражданину в ходе земельной реформы.



По данным экспертизы, стоимость незаконно приобретенного имущества составляет почти 46 тысяч лари. Продолжаются соответствующие процедуры по возврату земли в государственную собственность.



Следствие продолжается по факту присвоения государственного имущества в крупном размере путем обмана, изготовления и использования поддельных документов (часть 3 статьи 180 и часть 2 статьи 362 УК Грузии). Это преступление предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет.



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