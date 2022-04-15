

Минобороны Великобритании пишет об ушедшем на дно крейсере «Москва»

15.04.2022 13:02





Минобороны Великобритании выпустило ежедневную сводку о происходящем на войне в Украине – ее составляют на основе разведданных. Сегодня она целиком посвящена потере флагмана Черноморского флота России, крейсера «Москва».



Вот что по этому поводу сообщили британские военные:



• Крейсер играл важную роль и как командный корабль, и как узел противовоздушной обороны;



• Судно советской постройки было одним из трех крейсеров класса "Атлант" (Slava-class в кодификации НАТО) в составе российского флота. "Москву" ввели в эксплуатацию в 1979 году, с тех пор ее несколько раз значительно модернизировали, очередную доработку корабль прошёл лишь в прошлом году;



• Россия с начала войны потеряла уже два ключевых военных корабля. Помимо "Москвы", это большой десантный корабль "Саратов". Скорее всего, эти потери вынудят Россию пересмотреть свою позицию в Черном море.



Минобороны России сообщило, что крейсер "Москва" затонул в условиях шторма, при буксировке в порт назначения из-за повреждений корпуса. Их, по российской версии, крейсер получил в ходе пожара от детонации боезапаса.



Представители властей Украины до этого сообщали, что корабль был атакован украинскими ракетами "Нептун", но Россия это не признает.



Минобороны России также утверждало, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся рядом с ним корабли Черноморского флота. О погибших или раненых моряках ведомство не сообщало.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



