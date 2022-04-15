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СГБ начала расследование по информации о возможных провокациях со стороны «Национального движения»
15.04.2022 16:49
Служба государственной безопасности начала расследование информации о возможных провокациях со стороны «Национального движения» в Украине.
Как сообщили первому каналу Грузии в Службе государственной безопасности, расследование начато по части 1 статьи 325, которая подразумевает нападение на государственного политического деятеля.
По данным ведомства, эта информация была немедленно доведена до сведения украинских коллег.
Напомним, вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что «Национальное движение» мобилизуется для планирования определенных провокаций и по этой причине они отказались посетить Украину вместе с членами парламентской делегации.
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