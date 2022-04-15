

США начинают отправку вооружений в Украину из нового пакета оборонной помощи - CNN

15.04.2022 21:51





Первый транш вооружения и техники из нового пакета помощи на $800 миллионов, утвержденных президентом США Байденом два дня тому назад, поступит в Европу в течение следующих суток.



Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США, передаёт Укринформ.



"Ожидается, что первый рейс с новой помощью от США в размере $800 миллионов прибудет в регион в течение следующих 24 часов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что новый транш оборонной помощи будет доставлен к границе Украины, откуда будет транспортироваться украинской стороной в места назначения.



Список вооружений из первой партии не разглашается. Однако ранее в Пентагоне заявили, что, прежде всего, будут обеспечиваться самые необходимые потребности ВСУ, такие как гаубицы и боеприпасы к ним, а также противоартиллерийские радары.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



