

Чехия поставила Украине гаубицы «Дана» и РСЗО - СМИ

15.04.2022 22:02





В последние недели, помимо танков и БМП, Чехия также отправила в Украину самоходные гаубицы "Дана" и РСЗО RM-70 чехословацкого производства. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Echo24.



Количество поставленных гаубиц неизвестно, однако отмечается, что они уже в Украине.



Что касается РСЗО, то их поставили не менее 20 единиц.



"Реактивная установка RM-70 "Град" — это чехословацкая ракетная установка, построенная на шасси Tatra. В отличие от советской версии, у нее только 40 ракет, но она может давать повторный залп", — пояснил военный аналитик Лукаш Визингр.



По его словам, это ключевое вооружение украинской армии, которое может поддержать сопротивление украинской армии на востоке страны, где сейчас сосредоточено все внимание.



"Важно и правильно, что Украина получает тяжелую артиллерию, потому что она нужна для борьбы на Донбассе. Благодаря зенитным ракетам Украине удалось остановить наступление России в предыдущие недели. Но если Украина хочет победить на Донбассе, это будет совсем другим боем, нужны тяжелые наступательные вооружения – танки, БМП, а также артиллерия, которую она получает от нас", – сказал Визингр.



Техника, вероятно, поступила со складов чешских оружейников. Вместе с Соединенными Штатами Чехия является одним из лидеров в военной помощи Украине, особенно в поставках тяжелой техники.



Напомним, в правительстве Словакии подтвердили слухи о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".



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