

Грузинские военные участвуют в «Играх непобежденных» в Нидерландах

15.04.2022 22:22





20 грузинских военных отправились в Нидерланды для участия в «Играх непобежденных» (Invictus Games). Об этом сообщает Минобороны страны.



Invictus Games — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших лицами с ОВЗ. Начиная с 2014 года они проводятся в разных странах по инициативе британского принца Гарри.



В этом году «Игры непобежденных» будут проходить в Гааге с 16 по 22 апреля. Участие в них примут до 500 военных из 20 стран мира. Команда министерства обороны Грузии заявлена на состязания по волейболу сидя, стрельбе из лука, плаванию, тяжелой атлетике, легкой атлетике, парашютному спорту, гребле.



Болеть за них в Гааге будет министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, который лично будет присутствовать и на церемонии открытия «Игр».



Грузинские военные участвовали в соревнованиях четыре раза и смогли достичь больших успехов. В 2014 году в Лондоне вице-полковник Малхаз Шекелашвили завоевал бронзовую медаль в стрельбе из лука. В 2016 году в Орландо (США) младший сержант Георгий Бочоришвили завоевал серебряную медаль в личном зачете (бег), а команда по волейболу сидя вышла на третье место. В 2017 в Канаде и в 2018 году в Австралии команда по волейболу сидя получила золотые медали.



Денежные переводы из России в Грузию за год сократились более чем на 16%

Пятница, 15 апреля, 2022, 02:23

ТБИЛИСИ, 15 апреля – Новости-Грузия. Объем денежных переводов из России в Грузию в марте 2022 года составил 27 миллионов долларов, что на 16,12% меньше аналогичного показателя в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Грузии (НБГ), опубликованные сегодня.



С долей около 14% Россия находится на втором месте по объему денежных переводов в Грузию. На первой строчке располагается Италия, откуда в марте в страну поступило более 37 миллионов долларов, что на 18,15% больше, чем в марте 2021 года. На третьем месте по этому показателю находятся США. Из этой страны в Грузию в прошлом месяце перевели 25,6 миллиона долларов, что на 6,28% больше, чем в марте прошлого года.



По сравнению с мартом прошлого года сократились также объемы денежных переводов из Азербайджана ($4,7 млн; -35,13%), Армении ($1,01 млн; -13,64%) и Турции ($8,4 млн; -11,91%).



Всего в марте 2022 года в Грузию из разных стран мира переведено 24 миллиона долларов, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.



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