

В Грузии резервисты прошли курс реагирования на стихийные бедствия

16.04.2022 22:36





Резервисты Сил обороны Грузии прошли недельный курс реагирования на чрезвычайные ситуации в учебном центре Сорта в Сенакском муниципалитете.



Учения организовали под эгидой Датского агентства по кризисным ситуациям (DEMA). Проводили их инструкторы Службы управления ЧС МВД Грузии и Национальной гвардии.



Курс был направлен на укрепление межведомственного и международного сотрудничества, а также усиление возможностей Грузии по реагированию на чрезвычайные ситуации в случае стихийных бедствий и катастроф.



Участники тренинга отрабатывали навыки тушения природных пожаров, репетировали спасательные и эвакуационные мероприятия. Резервисты научились делать плотины и пересекать реки с помощью мешков с песком, в полевых условиях обустраивать систему водораспределения, вертолетную площадку, создавать противопожарные полосы.



Всем участникам курса по окончанию учений вручили благодарственные грамоты и сертификаты.



Подготовительный курс для резервистов спланировали в рамках инициативы по управлению кризисами существенного НАТО-Грузия, который возглавляет датская сторона.



Инициатива управления кризисами была запущена в ноябре 2019 года. Она направлена ​​на укрепление гражданской системы кризисного управления в Грузии на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



